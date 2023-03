Dilma começa mandato à frente do banco dos Brics na China

Dilma deve ganhar cerca de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) por ano à frente da instituição, equivalente ao valor pago pelo Banco Mundial. Ela também passará a morar em Xangai e vai despachar do moderno edifício construído para abrigar o NDB, inaugurado em 2021.

Dilma foi indicada por Lula e eleita como presidente da instituição financeira do bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ela assume o mandato rotativo que vence em 6 de julho de 2025.

Apesar do cancelamento da viagem do presidente brasileiro ao país, Dilma manteve a viagem para assumir formalmente o cargo.

