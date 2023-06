Desenrola será voltado a famílias com dívidas de até R$ 5.000 e começa só em julho, diz Haddad

Haddad demonstrou otimismo em relação ao programa. "O programa depende da adesão dos credores, uma vez que a dívida é privada. Mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa dando bons descontos justamente em virtude da liquidez que vão obter, porque vai ter garantia do tesouro", disse.

O ministro disse que deve ser assinada uma medida provisória nesta semana e que o programa só começará no próximo mês, porque "tem uma série de providências burocráticas a serem tomadas até abertura do sistema dos credores".

"Essa garantia é para famílias de até dois salários mínimos em um montante de dívidas de até R$ 5.000. Isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas", anunciou Haddad em entrevista no Palácio do Planalto.

