Desemprego fica em 7,7%, menor para o terceiro trimestre desde 2014

O IBGE disse na sexta (27) que planeja fazer essa revisão no próximo ano. O Censo contabilizou uma população de 203,1 milhões no Brasil até 31 de julho de 2022, abaixo das projeções recentes usadas na Pnad.

No trimestre móvel até agosto, que integra outra série da pesquisa, a taxa de desemprego já marcava 7,8%. O número de desocupados estava em 8,4 milhões no mesmo intervalo.

Com o novo resultado, a população considerada desempregada no Brasil ficou em 8,3 milhões no terceiro trimestre. O número era de 8,6 milhões nos três meses imediatamente anteriores.

Na mediana, analistas do mercado financeiro projetavam 7,7%, conforme a agência Bloomberg. A taxa estava em 8% no segundo trimestre, o mais recente da série histórica comparável da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego do Brasil ficou em 7,7% no terceiro trimestre de 2023, apontou nesta terça-feira (31) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

