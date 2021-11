Desconto em preço de remédio de maconha provoca tensão no setor

A BRCann afirma que "defende o cumprimento da regulação vigente por seus associados, bem como o respeito aos códigos de ética do CFM [Conselho Federal de Medicina] e da própria associação, que prevê penalidades para os associados que descumprirem as normas".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HempMeds, uma das pioneiras no mercado de canabidiol no Brasil, provocou tensão no setor após lançar uma ação de rebaixa de preços no mês passado. E o caso deve ser analisado pelo comitê de ética da BRCann, associação que reúne a indústria de maconha medicinal.

