Deputado quer restringir incentivo a rodeios e exaltar vira-lata caramelo em SP

As propostas foram publicadas na edição de sábado (1º) do "Diário Oficial" do estado. Em suas redes sociais, o deputado Rafael Saraiva se apresenta como defensor da proteção dos animais.

"Entendemos que o estado possui atribuições mais importantes do que a realização de eventos culturais que comumente são patrocinados por entes provados, e que além disso, possuem grandes margens de lucro com sua realização e promoção", escreveu.

A proposta elaboradora pelo deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) prevê que esses eventos também não sejam beneficiados com incentivos fiscais ou com a disponibilização de espaço público para a realização.

