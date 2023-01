Deputado que quer CPI da Americanas prevê avanço em fevereiro

O órgão também diz que está fazendo uso de convênios e da cooperação que possui com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal para investigar a situação, entre outros esforços.

Fufuca prevê avanço para alcançar as 171 assinaturas necessárias logo depois do dia 1º de fevereiro, quando começa a próxima legislatura.

Ele afirma que tanto a bancada atual como a que está para assumir ficaram sensibilizadas com as consequências do escândalo contábil de R$ 20 bilhões da varejista e devem aderir.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.