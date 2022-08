Deputado apresenta requerimento para isenção de IR no Auxílio Brasil

Segundo justifica, como a tabela do imposto de renda não foi atualizada pela inflação, ao receber os auxílios alguns beneficiários podem acabar se enquadrando na renda mínima tributável. A faixa de isenção, atualmente, vai até salário mensal de R$ 1.903,98. "O governo dá com uma mão e tira com a outra", diz o parlamentar.

O projeto propõe a isenção de Imposto de Renda para os beneficiários do Auxílio Brasil, do seguro-desemprego e dos auxílios que serão pagos a caminhoneiros e taxistas.

