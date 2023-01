Deputado Aguinaldo Ribeiro deve retomar relatoria da reforma tributária

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Estabelecida como prioridade legislativa da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a reforma tributária deve voltar à relatoria do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Aguinaldo foi quem relatou o texto de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), construído com a contribuição do economista Bernard Appy.

Baleia afirma que há condições de concluir a tramitação até o final deste ano. Segundo ele, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, já vêm conversando para dar celeridade ao assunto.

O deputado foi relator na comissão especial da Câmara aberta para discutir o assunto. Ele chegou a ler um relatório final, mas Lira encerrou o colegiado no mesmo dia, atendendo a uma demanda do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Parlamentares com conhecimento sobre o assunto afirmam que as mágoas foram superadas e que a escolha de Aguinaldo para relatar o texto foi do próprio presidente da Câmara.