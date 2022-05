Depois da flor inflacionada no Dia das Mães, setor planeja Dia dos Namorados

"Todo este barulho provocado com a imprensa e posts nas redes sociais gerou uma imagem negativa aos nossos produtos e ainda fortaleceu os concorrentes. Essa não foi a forma mais sensata de lidar com a situação", diz.

Às vésperas da data neste mês, a tensão entre floristas e produtores por causa da disparada nos preços do produto cresceu e acabou exposta nas redes sociais, com vídeos e campanhas dos dois lados.

FOLHAPRESS - A repercussão negativa da inflação das flores no Dia das Mães incomodou o setor, que agora quer evitar situação semelhante no Dia dos Namorados, outra data de peso para o ramo.

