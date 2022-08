Democracia tem apoio total de 82% de empresários, diz pesquisa

"Há uma manifestação do empresariado, o que não é o padrão. O fato de ter feito a pesquisa um pouco antes é interessante para ver que isso já estava sendo gestado. Quando vem um caso extremo, como o dos embaixadores, vem esse sentimento de corresponsabilidade social", afirma Almeida, em referência ao evento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou as urnas diante de uma plateia de representantes estrangeiros.

Compilados antes da divulgação de manifestos em prol da democracia, que contam com apoio de lideranças do setor privado e de entidades empresariais, os dados reforçam uma mudança de postura do grupo, avalia Mariana Almeida, superintendente da Fundação Tide Setubal.

