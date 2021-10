Demanda por inventários cresce 40% em agosto

A alta na procura foi de 39% em agosto na comparação com julho. Ao todo, 2.197 inventários foram emitidos no mês na capital paulista. Como base de comparação, em agosto de 2020, foram 1.578.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A demanda por inventários nos cartórios de São Paulo, que vem crescendo desde outubro de 2020 puxada pela pandemia, deu novos saltos nos últimos meses, segundo o Colégio Notarial do Brasil, que reúne os cartórios de notas do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.