Demanda por avião particular eleva preço de usado

A empresa diz que vendeu 20 unidades nos últimos 12 meses, o que contribuiu para o aumento de 26% no faturamento de janeiro a abril de 2022 ante o mesmo período do ano anterior.

Segundo Anderson Markiewicz, da Líder Aviação, as aeronaves com até dois anos de idade podem chegar a custar até mais do que uma nova, porque muitos clientes não podem esperar o prazo de entrega de um modelo novo.

