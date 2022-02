Demanda e oferta de voos domésticos atingem 91% do nível pré-pandemia

Já os voos internacionais ainda patinam. As restrições impostas por outros países para entrada de brasileiros, além da desvalorização do Real dificultam a retomada.

De acordo com o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, a expectativa no setor é de que a demanda alcance 100% do nível anterior em abril, e estabilize em junho, caso não haja novas variantes.

