Delivery é um terço da receita de bares e restaurantes no Brasil, diz pesquisa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os pedidos de comida feitos por Whatsapp, internet ou telefone são, hoje, um terço da receita dos bares e restaurantes brasileiros, o que coloca o Brasil para o primeiro lugar do ranking dos países com maior participação do delivery nas vendas totais dos estabelecimentos.

As informações são de um relatório do Euromonitor, empresa de pesquisa de mercado global, em parceria com a Adyen, plataforma de pagamento. O levantamento analisou o setor em 62 países.

Os entrevistados que dizem pedir comida por delivery pelo menos uma vez por semana são 40%, ante cerca de 20% daqueles que vão a um estabelecimento semanalmente para fazer refeições.

Mesmo com esse cenário, o Brasil está na 23ª posição entre os países com maior percentual de pedidos processados pela internet. Isto significa que ainda há resistência para fazer pagamentos online, usando o pix ou links, por exemplo.

De acordo com a pesquisa, o setor de bares e restaurantes faturou R$ 377 bilhões no ano passado, patamar abaixo do pré-pandemia. Em 2019, a receita foi de R$ 475 bilhões.