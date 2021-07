Delegação internacional vem ao Brasil pressionar contra Ferrogrão

“Esta ferrovia está sendo apresentada com base na premissa de que é melhor para o meio ambiente do que ter caminhões na estrada. É um escândalo que algo que tão obviamente vai desalojar comunidades e gerar enorme destruição ambiental seja apresentada como um projeto verde”, afirma.

“É uma ferrovia cortando 1.000 km na Amazônia. E é uma obra que serve a interesses do agronegócio que não estão baseados no Brasil”.

No Brasil, um dos integrantes da entidade é Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo. Outros membros são o linguista Noam Chomsky (EUA), o ex-presidente do Equador Rafael Correa, o ator Gael García Bernal (México), o ex-vice-presidente da Bolívia Álvaro García-Linera, a primeira-ministra da Islândia, Katrín Jakobsdóttir e a escritora Naomi Klein (Canadá).

Na agenda, que ainda está sendo fechada, dever haver reuniões com lideranças indígenas e ambientais, autoridades do Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle, além de representantes de partidos de esquerda.

ONGs e representantes do Ministério Público, no entanto, apontam para o dano que a obra causaria a uma vasta região na Amazônia.

O projeto é um dos mais ambiciosos do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na área de infraestrutura e entrou definitivamente na mira de ambientalistas e lideranças de esquerda, ocupando um lugar que no passado já foi, por exemplo, da usina de Belo Monte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma delegação internacional de ativistas e políticos de esquerda desembarca no Brasil no dia 15 de agosto para pressionar contra a construção da Ferrogrão, ferrovia que pretende ligar o Mato Grosso ao Pará para exportação sobretudo de soja e milho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.