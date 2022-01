Déficit do governo diminui 95% em 2021, para R$ 35 bilhões

De acordo com o Tesouro, o resultado consolidado do setor público a ser divulgado nos próximos dias e que considera também estados e municípios aponta um superávit acima de R$ 40 bilhões, "colocando o Brasil num seleto grupo de apenas 4 países que apresentam perspectiva de resultado positivo para o Governo Geral em 2021".

O Tesouro comemorou o resultado. "No segundo ano da pandemia, ainda executando políticas de combate aos seus efeitos econômicos e sociais, o governo conseguiu praticamente reequilibrar seu orçamento, promovendo um ajuste fiscal superior a 9 pontos percentuais do PIB", afirmou em nota.

Além do aumento das receitas, a despesa total do governo diminuiu 23% (para R$ 1,6 trilhão).

Outro ponto levantado por economistas é a mudança de comportamento consumidor durante a pandemia, mais voltado a produtos (mais tributados) do que serviços, por causa do isolamento social.

Em termos reais, no acumulado no ano, a receita líquida registrou aumento de 21% (para R$ 1,5 trilhão).

O déficit primário do ano passado, divulgado nesta sexta-feira (28) e que se refere ao governo central (o que abrange o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central), equivale a 0,4% do PIB (Produto Interno Bruto). É o melhor resultado desse indicador na série de resultados negativos iniciados em 2014.

