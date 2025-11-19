   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Déficit comercial dos EUA diminui em agosto com queda das importações

Por Reuters

19/11/2025 9h52 — em
Economia



WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu mais do que o esperado em agosto com a queda das importações, mas o comércio ainda pode pesar sobre o crescimento econômico no terceiro trimestre.

O déficit comercial diminuiu 23,8%, para US$59,6 bilhões, informaram o Escritório de Análise Econômica e o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial recuaria para US$61,0 bilhões.

As importações caíram 5,1%, para US$340,4 bilhões, enquanto as exportações aumentaram 0,1%, para US$280,8 bilhões.

O relatório, que estava inicialmente programado para ser divulgado em 7 de outubro, foi adiado devido à paralisação de 43 dias do governo, recentemente encerrada.

A política comercial protecionista do presidente Donald Trump, marcada por tarifas abrangentes, causou grandes oscilações nas importações e no déficit comercial, distorcendo o quadro econômico geral.

O comércio cortou um recorde de 4,68 pontos percentuais do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, antes de contribuir positivamente de novo ao PIB nos três meses de abril a junho. As estimativas para o crescimento do PIB do terceiro trimestre estão bem acima de uma taxa anualizada de 3,0%.

O relatório do PIB do terceiro trimestre deveria ter sido divulgado no final de outubro, mas foi adiado pela paralisação do governo. A economia cresceu a um ritmo de 3,8% no segundo trimestre, com um déficit comercial menor sendo o principal motor.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

O crime que os políticos fingem combater

