Datafolha deve reforçar prioridade dada por candidatos a eleitores 'precarizados'

Governistas esperam que o recuo da inflação na parte final do ano e a aprovação da nova versão do Bolsa Família ajudem na recuperação de apoio destes segmentos. O novo auxílio, no entanto, depende de negociação difícil com Judiciário e Congresso para encontrar espaço fiscal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.