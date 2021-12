Cyrela acerta venda de R$ 284,7 mi em imóveis para a HBR Realty

A Cyrela Brazil Realty acertou compromisso com a HBR Realty para venda de unidades autônomas não residenciais e fachadas ativas em empreendimentos na cidade de São Paulo, onde serão desenvolvidos empreendimentos de uso misto (residencial e comercial). Os dados constam em fato relevante divulgado no fim da noite da quinta-feira, 23. A venda saiu por R$ 284,7 milhões, com pagamento previsto da seguinte forma: sinal correspondente a 10% do total em até 30 dias; parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidas até a expedição do Habite-se dos empreendimentos; e o restante do valor devido em parcela única, em até 15 dias contados da data de expedição do Habite-se. A HBR (que tem a Dynamo como sócia) deu largada neste ano a um ciclo de aquisições de centros de conveniência para acelerar o crescimento do seu portfólio. A companhia tem uma divisão chamada ComVem, focada na operação de centros de conveniência - um mercado pouco explorado de forma organizada no Brasil e que a empresa pretende ocupar. Os tais centros ficam em locais movimentados, como térreo, fachada ou calçadas de prédios de escritórios, hotéis e grandes residenciais, mas também há ativos solos. A HBR estreou na Bolsa em 2021 por meio de uma oferta inicial de ações que levantou R$ 800 milhões, dos quais 60% vão para novos projetos e aquisições de centros de conveniência.

