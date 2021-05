CVM investiga se fundador da Marfrig usou informações privilegiadas na Bolsa

"Em um primeiro momento, a Marfrig propôs uma troca de ativos, opção rejeitada pela Leucadia em dezembro de 2017. Após a recusa da Leucadia, os contatos entre as duas empresas foram encerrados e só retornaram no início de março de 2018. Nesse intervalo, a Leucadia fez contatos com outros interessados na compra da National Beef", diz a nota.

Segundo noticiado no jornal Valor Econômico, o empresário participou de negociações para a compra da empresa, inclusive de reuniões presenciais com representantes das companhias, entre 23 de junho de 2017 e 16 de março de 2018.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.