CVC reduz espaço de 6 prédios na sede em Santo André para só 1

Os escritórios já foram desmontados, e a CVC pretende partir para um modelo híbrido quando a pandemia passar. A maior parte dos trabalhadores deve frequentar o local apenas duas vezes por semana, sem salas e mesas fixas. Boa parte ficará baseada em casa, e apenas 2% permanecerá o tempo todo no escritório com função operacional, de tecnologia e segurança.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do home office, o espaço dos seis prédios que a CVC mantinha em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, será reduzido para apenas um, segundo Leonel Andrade, presidente da companhia.

