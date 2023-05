Custas de ações trabalhistas superam o PIB de nove estados

Ainda segundo o estudo, empresas do varejo são as mais acionadas, concentrando 41% dos processos.

As causas mais comuns envolvem pedidos de indenização por danos morais, contestação do aviso prévio, e reclamações por adicional de hora extra.

Apesar da liderança em valores, São Paulo fica atrás do Rio de Janeiro em número de processos —cerca de 4,7 milhões, no Rio, ante 345 mil.

É o que revela um estudo da Neoway, empresa de inteligência de dados, com base em informações dos sistemas de Justiça do país.

