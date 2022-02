Crise na Ucrânia remete a 2014, mas lembra mais a guerra de 2008 na Geórgia

Putin conta com os EUA em modo agressivo, mas se recusando a falar em guerra por motivos de conflito mundial entre potências nucleares. Seu redesenho à força da realidade de segurança no Leste Europeu está à mão, mas muita coisa ainda pode dar errado.

O que lhe interessava era o congelamento do conflito e o status de Estado quase falido da Ucrânia, o que lhe impedia na prática de entrar tanto na Otan quanto na União Europeia. No começo de 2021, embalado pela retomada de áreas ocupadas pelos armênios nos anos 1990 pelo Azerbaijão, Kiev ensaiou ameaçar militarmente o Donbass.

A guerra foi má, militarmente, para Putin, que viu sua aviação humilhada em desempenho, mas até por gravidade, ele foi vencedor. Logo na sequência do conflito, status quo resolvido, o Kremlin tratou de reconhecer as duas entidades como países independentes —assim o fizeram alguns aliados dos russos.

Assim como a Ucrânia, a Geórgia tinha duas áreas de maioria étnica russa, a Abkházia e a Ossétia do Sul. Um misto de pressão russa e o voluntarismo do então presidente Mikheil Saakashvili jogaram seu país em rota de colisão com Moscou.

Em 2004, contra as promessas não escritas, a Otan abarcou três ex-repúblicas soviéticas e uma penca de antigos países-títeres de Moscou —ao todo, já são 14, cuja retirada de armamento ofensivo da aliança é um dos pontos centrais do inexequível ultimato emitido por Putin neste 2022.

A crise atual remete, claro, à situação inconclusa da guerra civil iniciada depois que Putin anexou a Crimeia em 2014, para impedir a entrada do país nas estruturas ocidentais após a derrubada do governo que lhe era servil em Kiev.

Em sua fala com considerações sobre a crise, o ex-presidente Dmitri Medvedev fez um paralelo entre a situação atual e a que ele viveu no Kremlin em 2008, quando esquentava a cadeira até 2012 para a volta de Putin, então acomodado como premiê.

