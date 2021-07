Crise hídrica impulsiona mercado de energia solar

Das comissões, 30% são convertidas em créditos para a aquisição de equipamentos da empresa. A proposta é que, aos poucos, o consultor consiga comprar o próprio sistema e continue ganhando dinheiro com as vendas.

Os franqueados podem optar por três modelos de negócio: ponto físico com fachada, store in store (dentro de outra loja) ou home based, que permite trabalhar de casa. Todos demandam investimento inicial de R$ 30 mil, fora custos das instalações.

Com isso, cada vez mais empreendedores apostam no setor. A franquia Energy Brasil terminou 2020 com 300 unidades e chegou a 450 no último mês de junho. A meta é alcançar 600 até o fim do ano.

Não é só o medo da alta na conta de luz que estimula a demanda. A queda no preço dos equipamentos, que ficaram 90% mais baratos nos últimos dez anos, aliada à oferta crescente de linhas de financiamento, tem feito com que mais gente planeje gerar a própria energia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.