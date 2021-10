Crise hídrica eleva consumo de água mineral na pandemia

Outro movimento recente característico da crise hídrica é a corrida para comprar caixas d’água, que voltou a aparecer no varejo de material de construção. Redes como C&C, Leroy Merlin e Obramax já registraram aumento nas vendas do produto.

A falta de embalagens é uma preocupação por causa do incêndio em agosto na fábrica da Indorama (PE), principal produtora de resina PET no país. “Existe a possibilidade de faltar material, mas não no caso das embalagens retornáveis”, afirma.

As vendas de água mineral pela indústria costumam crescer em tempos de crise hídrica quando os bares, restaurantes e até pessoas físicas começam a estocar o produto com medo de faltar.

Segundo Carlos Alberto Lancia, presidente da Abinam, associação do setor, a demanda cresceu cerca de 20% na região de São José do Rio Preto (SP), nos últimos dois meses.

