Credores se irritam com acionistas da Americanas

Já o trio tem afirmado que não participava da gestão da Americanas e que não tinha ideia das fraudes que foram praticadas. A evidência disso é que perderam milhões com o rombo anunciado pela empresa no começo do ano.

Os mesmos banqueiros e debenturistas dizem que a versão não para em pé. O diretor de um banco chega a afirmar que nem mesmo o letreiro de uma placa da loja no interior do país era trocado sem que Sicupira fosse informado.

O clima para a retomada não é bom. Um grupo de credores da Americanas considera que a insistência do trio de acionistas da empresa na narrativa de que nada sabiam e que foram enganados por diretores da rede de lojas é o mesmo que cutucar a onça com vara curta. E só serve para acirrar os ânimos em meio à tentativa de negociação para manter a rede de lojas em pé.

