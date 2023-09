Credores aprovam plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono da Itaipava

Credores com garantia real poderão receber os valores com deságio de até 70% ou optar pela mesma forma de pagamento oferecida aos credores fornecedores, que integram uma subclasse da categoria de quirografários. Haverá pagamento de juros, que poderá ser feito até 2035.

"A gente pode dizer que foi um mal menor. Do lado dos credores fornecedores, fica a esperança de que o Grupo [Petrópolis] honre com seu compromisso de prestigiar esses credores e mantê-los como fornecedores", completa.

