Crédito no varejo tem nova queda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento do birô de crédito Boa Vista que será divulgado nesta terça-feira (18) aponta novo recuo da demanda por crédito no segmento não financeiro, que abrange as grandes redes do varejo.

Os dados, referentes ao mês de março, apontam redução de 4,8% na demanda no acumulado dos últimos 12 meses. No primeiro trimestre deste ano, o indicador recuou 0,1% na comparação com os três meses anteriores.

Rafael Ciampone, economista da Boa Vista, atribuiu o cenário a fatores como o fechamento de lojas na pandemia e o aumento na taxa de juros.

"A curva do não financeiro desacelerou, no ano passado, entrou em queda e continuou assim. O forte aumento na taxa de juros faz o consumidor ficar mais receoso na hora de pegar crédito, mesmo que ele precise", diz Ciampone.