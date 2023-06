CPI prepara quebras de sigilo de ex-diretores da Americanas

O CEO da Americanas, contratado depois do escândalo vir à tona e com a empresa já em recuperação judicial, apresentou à CPI supostos emails e conversas de WhatsApp na qual os ex-diretores falavam abertamente sobre a fraude.

O objetivo da CPI é reunir elementos suficientes para depois ouvir ex-diretores e as auditorias que avalizaram os balanços da Americanas. A ideia é tentar convocar os primeiros ex-executivos da companhia no início de julho, antes do recesso parlamentar.

