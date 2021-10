CPI da China tem alta anual de 0,7% em setembro, como previsto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 0,7% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O número veio em linha com o esperado por analistas ouvidos pelo, que previam alta de 0,7%. Em agosto, a alta foi de 0,8%. Na comparação com o mês anterior, o CPI se manteve estável. Entre um mês e outro, segundo o NBS, os preços de produtos alimentícios caíram 0,7% graças à influência de itens como a carne suína, que teve queda de 5,1%. Os preços não-alimentícios subiram 0,2%.

