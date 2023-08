CPI da Americanas pede condução coercitiva de ex-diretor

"Se a empresa teve resultados muito piores [do que os demonstrados nos balanços anuais], o destino dela ia ser o mesmo, a diferença é que chegou nesse destino durante período no qual os donos ganharam dinheiro que não deveriam ter ganho", avaliou.

Gutierrez negocia com a CPI a possibilidade de participar por videoconferência da comissão porque, de acordo com a petição apresentada pela sua equipe jurídica, só poderia voltar ao Brasil após 25 de agosto.

Na sua fala inicial, Barros autorizou o compartilhamento com a CPI dos depoimentos feitos pelo ex-executivo à PF (Polícia Federal) e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e se declarou inocente. "Jamais participei de fraude alguma ou me omiti diante de fatos ilícitos", disse.

