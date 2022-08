CPI anual da Turquia acelera a 79,6% em julho, maior nível em quase 24 anos

A taxa anual de inflação ao consumidor da Turquia atingiu 79,6% em julho, atingindo o maior nível desde setembro de 1998, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Em junho, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) turco havia saltado 78,62% em relação a igual mês do ano passado. Na comparação mensal, o CPI turco avançou 2,37% em julho, depois de subir 4,95% em junho, informou a TurkStat. Fonte: Dow Jones Newswires.

