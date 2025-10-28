Cotação das moedas

   Compartilhe este texto
Por Folha de São Paulo

28/10/2025 18h30 — em
Coroa (Suécia) - 0,5739

Dólar (EUA) - 5,369

Franco (Suíça) - 6,7748

Iene (Japão) - 0,03529

Libra (Inglaterra) - 7,13

Peso (Argentina) - 0,003646

Peso (Chile) - 0,005699

Peso (México) - 0,2917

Peso (Uruguai) - 0,1348

Yuan (China) - 0,7563

Rublo (Rússia) - 0,06775

Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2603

+ Economia


28/10/2025

Números do mercado financeiro

28/10/2025

Bolsa fecha em 147 mil pontos pela primeira vez e renova recorde pela 16ª vez no ano

28/10/2025

Relator resgata jabutis com impacto na conta de luz para beneficiar carvão e gás

28/10/2025

Alckmin procura embaixador da China por acordo para evitar paralisação em montadoras no Brasil

28/10/2025

Câmara aprova licença de dois dias em caso de sintomas debilitantes causados pela menstruação

28/10/2025

Comissão aprova projeto para combater sonegação e tornar adulteração de bebidas crime hediondo

28/10/2025

Dólar cai e Bolsa sobe com mercado à espera de Fed e de negociações entre EUA e China

28/10/2025

Vítimas de golpes virtuais perdem, em média, R$ 2.540, e idosos são os que mais têm prejuízo

28/10/2025

Haddad prevê projeto complementar se isenção de IR até R$ 5.000 tiver impacto fiscal

28/10/2025

Ministério ignora críticas no próprio governo e mantém carvão em leilão de energia

28/10/2025

Relator prevê gratuidade para bagagens de mão e despachadas, mas apenas para voos domésticos

28/10/2025

Lote com 433 km de rodovias no Paraná recebe duas propostas

28/10/2025

Sobra de petróleo atinge maior nível após a pandemia e pressiona petroleiras

28/10/2025

Milei planeja aproveitar respaldo das urnas para desengavetar reformas econômicas

28/10/2025

Dólar oscila e Bolsa sobe com mercado à espera de Fed e de negociações entre EUA e China

28/10/2025

Renan quer concluir votação de IR até semana que vem e ainda busca solução para tema não voltar à Câmara

28/10/2025

Dólar oscila e Bolsa sobe com mercado à espera de Fed e de negociações entre EUA e China

28/10/2025

Petrobras será líder em transição energética e vai cumprir Acordo de Paris, diz Magda

28/10/2025

Estudo encontra 16,4 milhões de novos logins vazados na internet

28/10/2025

Novo modelo de financiamento deve garantir mais 50 mil unidades habitacionais em 2026, diz Cbic

28/10/2025

Solução para benefício a pescadores precisa sair esta semana para afastar risco jurídico

28/10/2025

Trump diz que presidente do Fed é incompetente na véspera de anúncio de nova taxa de juros nos EUA

28/10/2025

Dólar abre em alta à espera de Fed e de negociações entre EUA e China

28/10/2025

Avaliação de desempenho de servidor precisa ter apoio profissional, dizem especialistas

28/10/2025

Vítimas de golpes virtuais perdem, em média, R$ 2.540; idosos são os que mais têm prejuízo

28/10/2025

Pejotização acelerada no mercado de trabalho afeta Previdência Social

28/10/2025

Taxa das blusinhas não gera emprego, onera pobres e reduz arrecadação de estados, diz estudo da LCA

28/10/2025

O que esperar da reunião entre Xi e Trump, por que o Tesouro está no prejuízo e outros destaques do mercado

28/10/2025

EUA e Japão assinam acordo para garantir fornecimento de terras raras, diz Casa Branca


