Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
28/10/2025 18:30:14
28/10/2025 18h30 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,5739
Dólar (EUA) - 5,369
Franco (Suíça) - 6,7748
Iene (Japão) - 0,03529
Libra (Inglaterra) - 7,13
Peso (Argentina) - 0,003646
Peso (Chile) - 0,005699
Peso (México) - 0,2917
Peso (Uruguai) - 0,1348
Yuan (China) - 0,7563
Rublo (Rússia) - 0,06775
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2603
