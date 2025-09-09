Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
09/09/2025 18:00:16
09/09/2025 18h00 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,579
Dólar (EUA) - 5,4278
Franco (Suíça) - 6,8188
Iene (Japão) - 0,03687
Libra (Inglaterra) - 7,3454
Peso (Argentina) - 0,003817
Peso (Chile) - 0,005611
Peso (México) - 0,2915
Peso (Uruguai) - 0,136
Yuan (China) - 0,7622
Rublo (Rússia) - 0,06485
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,363
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Economia