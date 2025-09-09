Cotação das moedas

   Compartilhe este texto

Por Folha de São Paulo

09/09/2025 18h00 — em
Coroa (Suécia) - 0,579

Dólar (EUA) - 5,4278

Franco (Suíça) - 6,8188

Iene (Japão) - 0,03687

Libra (Inglaterra) - 7,3454

Peso (Argentina) - 0,003817

Peso (Chile) - 0,005611

Peso (México) - 0,2915

Peso (Uruguai) - 0,136

Yuan (China) - 0,7622

Rublo (Rússia) - 0,06485

Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,363

