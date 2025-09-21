   Compartilhe este texto

Cosan fecha acordo para levantar R$ 10 bilhões com fundos como do BTG e Perfin

Por Folha de São Paulo

21/09/2025 19h45 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cosan SA fechou um acordo para levantar até R$ 10 bilhões para melhorar as finanças do conglomerado, que enfrenta em dificuldades. O BTG Pactual Holding, que tem como sócios o bilionário André Esteves, investirá R$ 4,5 bilhões, e o Fundo Perfin Infra adicionará outros R$ 2 bilhões, informou a Cosan em um comunicado.

Os recursos serão usados para reduzir a alavancagem, informou a companhia. O acordo também inclui 750 milhões de reais do family office do fundador da Cosan, Rubens Ometto. Haverá uma oferta subsequente de até R$ 2,75 bilhões, de acordo com o documento.

A Cosan informou que a oferta de ações tem como meta reforçar sua estrutura de capital e reduzir o nível de endividamento. A companhia disse ter conduzido, junto de seu controlador, um processo de sondagem privada com potenciais investidores para garantir a entrada de sócios dispostos a apoiar a operação.

Segundo a empresa, os recursos captados devem dar maior flexibilidade financeira ao grupo, aumentar a liquidez dos papéis em bolsa e destravar valor aos acionistas. A chegada dos investidores âncora também deverá fortalecer a governança corporativa e assegurar um compromisso de longo prazo com a estratégia da companhia, formalizado em acordo de acionistas com a família Ometto.

Hoje, do total de 1,8 bilhões de ações da Cosan, 36% estão com o grupo de controle. Outros 64% estão distribuídas no mercado financeiro.

A empresa enfrenta altas taxas de juros no Brasil e lucros menores em seus negócios de açúcar e etanol. Também enfrenta a criminalidade no setor de distribuição de combustíveis no Brasil e enfrenta dificuldades com dívidas desde que adquiriu uma participação na Vale em 2022.

Em janeiro deste ano, o grupo Cosan se desfez de sua participação na Vale. A venda, por R$ 9 bilhões, de uma fatia de 4,05% na mineradora, encerrou uma tentativa frustrada de conseguir influência na companhia.

As ações da Cosan, com sede em São Paulo, acumulam queda de 6,5% neste ano até o fechamento de sexta-feira (19). Isso fica atrás da valorização de 21% do índice Ibovespa.

Ometto continuará liderando o conselho da empresa, que também terá cinco membros indicados pela Cosan e quatro por outros acionistas.

"Estamos confiantes em nossa decisão de capitalizar a empresa neste momento, o que nos permitirá combinar a desalavancagem com a retomada da trajetória de crescimento da Cosan", disse Marcelo Martins, diretor-presidente da Cosan, em um comunicado.

Nos últimos anos, o grupo de Ometto se transformou em um império econômico com operações no agronegócio, energia, transporte, combustíveis e gás natural. No entanto, a empresa vem sofrendo com altas taxas de juros no Brasil e lucros menores em alguns negócios.

Procurado, o BTG não comentou. A Perfin não respondeu até a publicação deste texto.

Bastidores da Política - Amor de mentira Bastidores da Política
Amor de mentira

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


21/09/2025

Cosan fecha acordo para levantar R$ 10 bilhões com fundos como do BTG e Perfin

21/09/2025

Receita Federal e Incra vão criar sistema integrado para a declaração do imóvel rural

21/09/2025

Em entrevista, Trump sugere participação dos Murdoch em nova gestão do TikTok nos EUA

21/09/2025

Expansão do saneamento privado chega a municípios com piores coberturas de água e esgoto

21/09/2025

Fazenda estima que R$ 76,5 bi em despesas para 2026 são herança do governo Bolsonaro

21/09/2025

Setor marítimo se prepara para regras de despoluição, mas vê cenário incerto com pressão dos EUA

20/09/2025

Ataque cibernético afeta operação de aeroportos europeus e causa atrasos em voos

20/09/2025

Receita Federal e Incra vão criar 'malha fina' do imóvel rural

20/09/2025

Ataque cibernético afeta operação de aeroportos europeus e causa atrasos em voos

20/09/2025

Ataque cibernético afeta operação de aeroportos europeus e causa atrasos em voos

20/09/2025

Ataque cibernético afeta operação de aeroportos europeus e causa atrasos em voos

20/09/2025

Mercado de imóveis de alto padrão em São Paulo registra crescimento anual de 7%

20/09/2025

Ataque cibernético afeta operação de aeroportos europeus e causa atrasos em voos

20/09/2025

BC estuda ampliar prazo de bloqueio de transações para bancos terem tempo maior de análise

20/09/2025

Em medida inédita, corte de geração de energia deve chegar a pequenas centrais hidrelétricas

20/09/2025

Livro discute avanços e problemas da gestão pública em meio à tramitação da reforma administrativa

19/09/2025

Justiça nega pedido para retardar leilão de megaterminal do porto de Santos

19/09/2025

Governo amplia em R$ 3 bi limite de empréstimos para estados e municípios em 2025

19/09/2025

Paramount negocia para levar criadora do The Free Press ao comando da CBS News

19/09/2025

Ministério Público amplia denúncia contra auditor fiscal de SP por recebimento de propina de R$ 383 mi

19/09/2025

Receita abre consulta ao 5º lote do Imposto de Renda na terça-feira (23)

19/09/2025

2 - Cotação das moedas

19/09/2025

Números do mercado financeiro

19/09/2025

Bolsa renova recorde histórico de fechamento; dólar fica estável

19/09/2025

Meta negocia uso de notícias em ferramentas de IA com Fox e outros grupos de mídia, diz jornal

19/09/2025

'Vamos vender até o último dólar no teto da banda', diz ministro da Economia da Argentina

19/09/2025

Bolsa renova recorde histórico de fechamento; dólar fica estável

19/09/2025

Apesar de ter conseguido visto, Haddad não vai à Assembleia da ONU em NY

19/09/2025

Operação da Receita apura irregularidades na importação de combustíveis


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!