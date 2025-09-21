Cosan fecha acordo para levantar R$ 10 bilhões com fundos como do BTG e Perfin





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cosan SA fechou um acordo para levantar até R$ 10 bilhões para melhorar as finanças do conglomerado, que enfrenta em dificuldades. O BTG Pactual Holding, que tem como sócios o bilionário André Esteves, investirá R$ 4,5 bilhões, e o Fundo Perfin Infra adicionará outros R$ 2 bilhões, informou a Cosan em um comunicado.

Os recursos serão usados para reduzir a alavancagem, informou a companhia. O acordo também inclui 750 milhões de reais do family office do fundador da Cosan, Rubens Ometto. Haverá uma oferta subsequente de até R$ 2,75 bilhões, de acordo com o documento.

A Cosan informou que a oferta de ações tem como meta reforçar sua estrutura de capital e reduzir o nível de endividamento. A companhia disse ter conduzido, junto de seu controlador, um processo de sondagem privada com potenciais investidores para garantir a entrada de sócios dispostos a apoiar a operação.

Segundo a empresa, os recursos captados devem dar maior flexibilidade financeira ao grupo, aumentar a liquidez dos papéis em bolsa e destravar valor aos acionistas. A chegada dos investidores âncora também deverá fortalecer a governança corporativa e assegurar um compromisso de longo prazo com a estratégia da companhia, formalizado em acordo de acionistas com a família Ometto.

Hoje, do total de 1,8 bilhões de ações da Cosan, 36% estão com o grupo de controle. Outros 64% estão distribuídas no mercado financeiro.

A empresa enfrenta altas taxas de juros no Brasil e lucros menores em seus negócios de açúcar e etanol. Também enfrenta a criminalidade no setor de distribuição de combustíveis no Brasil e enfrenta dificuldades com dívidas desde que adquiriu uma participação na Vale em 2022.

Em janeiro deste ano, o grupo Cosan se desfez de sua participação na Vale. A venda, por R$ 9 bilhões, de uma fatia de 4,05% na mineradora, encerrou uma tentativa frustrada de conseguir influência na companhia.

As ações da Cosan, com sede em São Paulo, acumulam queda de 6,5% neste ano até o fechamento de sexta-feira (19). Isso fica atrás da valorização de 21% do índice Ibovespa.

Ometto continuará liderando o conselho da empresa, que também terá cinco membros indicados pela Cosan e quatro por outros acionistas.

"Estamos confiantes em nossa decisão de capitalizar a empresa neste momento, o que nos permitirá combinar a desalavancagem com a retomada da trajetória de crescimento da Cosan", disse Marcelo Martins, diretor-presidente da Cosan, em um comunicado.

Nos últimos anos, o grupo de Ometto se transformou em um império econômico com operações no agronegócio, energia, transporte, combustíveis e gás natural. No entanto, a empresa vem sofrendo com altas taxas de juros no Brasil e lucros menores em alguns negócios.

Procurado, o BTG não comentou. A Perfin não respondeu até a publicação deste texto.