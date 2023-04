Correios vão desistir de recursos em ações trabalhistas depois de acordo com TST

Além disso, os Correios vão adotar uma política que prevê o estabelecimento de acordos para encerrar mais rapidamente os processos desse tipo que tramitam nos tribunais regionais. A estatal irá, ainda, deixar de ingressar com novos recursos no TST para essas ações.

Com a iniciativa, os Correios irão encerrar recursos em andamento referentes a ações nas quais a empresa, historicamente, não tem ganho de causa, como os processos relacionados ao não cumprimento de itens do plano de cargos, carreiras e salários da empresa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios firmaram nesta quinta-feira (27) um acordo de cooperação com o Tribunal Superior do Trabalho (TST). A parceria visa reduzir o número de processos envolvendo a estatal que tramitam na justiça trabalhista —atualmente, existem 16 mil deles apenas no TST.

