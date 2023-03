Correios abrem inscrições para 4.382 vagas de jovem aprendiz

- Estar matriculado e frequentando uma escola (no mínimo o 9º ano do ensino fundamental 2)

A seleção destinará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos. De acordo com os Correios, o contrato será de 12 a 24 meses, com contratação CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

