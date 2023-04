Versão anterior da reportagem "Alta do petróleo eleva pressão por mudança em política de preços da gasolina no Brasil", publicada nesta segunda (3), afirmava que dois representantes do ​Ineep atuavam como assessores na cúpula da Petrobras. Ambos, porém, se desligaram do instituto ao assumir a função na estatal. O texto foi corrigido, e uma versão atualizada foi enviada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.