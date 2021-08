Os créditos extraordinários chegaram a R$ 68 bilhões em 2021, e não a R$ 118 bilhões, como publicado em versão anterior do texto sobre as contas públicas. Além disso, não houve repasses diretos ligados à Covid para estados e municípios neste ano. As informações foram corrigidas.

