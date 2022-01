Corona lança primeira cerveja com vitamina D

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Corona lançou nesta semana a primeira cerveja com vitamina D do mundo. A bebida, sem álcool e baixa em calorias, oferece 30% da dose diária recomendada da vitamina por garrafa, segundo a cervejaria. A nova Corona Sunbrew começou a ser vendida neste mês em packs de seis unidades em mercados e lojas de Quebéc, no Canadá. A cidade, que enfrenta invernos rigorosos em janeiro, com luz solar limitada e máxima de -8° C, é o mercado ideal para a proposta da marca de levar "raios de sol, em qualquer estação" aos consumidores, segundo comunicado da Corona Global. A bebida também atende a demanda dos consumidores canadenses por opções não alcoólicas da marca, que aumentou 12% no último ano, em relação a 2020, segundo dados da empresa de inteligência de mercado Nielsen. A marca planeja ampliar a oferta de suas bebidas sem álcool ainda em 2022 para o mercado europeu, asiático e para a América do Sul. Ainda não há previsão da data de lançamento do produto no Brasil. Com apenas 60 calorias por garrafa de 330 mililitros do produto, a cerveja vitaminada foi criada em colaboração com uma agência de Miami e estará disponível em todo o Canadá até março. A cerveja é a primeira do mundo com a vitamina, segundo o fabricante. A vitamina D, presente em alimentos como carne e ovos, também é produzida no organismo por meio da exposição à luz solar e regula a concentração de minerais como o cálcio e fósforo. Sua deficiência está associada a alterações ósseas como a osteoporose e já foi ligada também à depressão.

