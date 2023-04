Corinthians supera Flamengo em valor gerado por redes sociais

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo é o clube mais valioso do país, mas foi o Corinthians quem mais gerou renda por meio de suas mídias sociais no ano passado. É o que mostra levantamento feito pela consultoria Sports Value.

No ano passado, o Corinthians registrou quase US$ 61 milhões gerados em valor ao clube por meio de posts publicados no Instagram, Facebook, Youtube e Twitter, contra US$ 55,6 milhões verificados nas redes do Flamengo.

O desempenho chama a atenção porque, ainda segundo a consultoria, as interações do Flamengo, no total, foram bem maiores que as do Corinthians -998 milhões contra 663 milhões.

Outra vantagem dos corintianos se verificou na taxa média de sucesso por post. Foram US$ 2.746 em valor gerado por post corinthiano contra US$ 1.884 entre os flamenguistas.

Segundo Amir Somoggi, sócio da Sports Value, existe uma mina no conteúdo da internet. Na comparação com clubes estrangeiros, os nacionais engatinham -ocupam a 15ª e a 16ª posição, respectivamente, em uma lista de 25 que inclui outros esportes (como críquete, basquete e F1).

Para o líder Chelsea, por exemplo, esse valor foi de US$ 112,5 milhões. Foi seguido pelo Manchester City, com US$ 107,4 milhões.

O potencial dos times brasileiros pode catapultar essas receitas extraordinárias. "No ano passado, o Corinthians dobrou a sua atividade nas mídias sociais", disse Somoggi.

Veja a lista completa:

TIME / MODALIDADE / VALOR ADICIONADO EM US$

Chelsea FC / Futebol / US$ 112,475 milhões

Manchester City / Futebol / US$ 107,458 milhões

Indian Cricket Team / Críquete / US$ 92,826 milhões

Mercedes-AMG F1 / Automobilismo / US$ 90,118 milhões

Golden State Warriors/ Basquete / US$ 83,508 milhões

Oracle Red Bull Racing / Automobilismo / US$ 81,697 milhões

Ferrari F1 / Automobilismo / US$ 72,293 milhões

Juventus / Futebol / US$ 67,081 milhões

Bayern de Munique/ Futebol / US$ 61,503 milhões

Corinthians / Futebol / US$ 60,816 milhões

Flamengo / Futebol / US$ 55,654 milhões

Arsenal FC / Futebol / US$ 52,505 milhões

Royal Chalengers Bangalore / Críquete / US$ 51,242 milhões

Tottenham Hotspur / Futebol / US$ 49,236 milhões

Fenerbache / Futebol / US$ 45,192 milhões

Galatasaray / Futebol / US$ 42,344 milhões

AC Milan / Futebol / US$ 42,227 milhões

McLaren F1 / Futebol / US$ 38,995 milhões

Mumbai Indians / Críquete / US$ 36,869 milhões

CA River Plate / Futebol / US$ 31,962 milhões