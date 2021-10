Copom: ata da reunião desta semana será publicada excepcionalmente às 7h do dia 3

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 27, que a ata da 242ª reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nesta terça-feira e hoje, será publicada excepcionalmente às 7 horas em 3 de novembro, quarta-feira, após o Feriado de Finados, que cai na terça. "Dessa forma, a ata será publicada antes da participação do Presidente (do BC, Roberto Campos Neto) em evento da COP-26, que constará na agenda pública, e antes da abertura dos mercados", cita nota do BC. O órgão informa ainda que a divulgação das próximas atas retornará ao padrão de publicação de 8 horas da primeira terça-feira após a reunião do Copom.

