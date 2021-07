Cooperativas do MST começam captação no mercado financeiro nesta terça-feira

As sete cooperativas estão localizadas nos estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e produzem leite, milho, arroz, soja, açúcar mascavo e suco de uva.

Os investidores poderão fazer a reserva dos papéis desta terça-feira (27) até 13 de agosto. Os organizadores da iniciativa participarão de live com o economista Eduardo Moreira às 20h. Para acompanhá-la é necessário se cadastrar no site www.finapop.com.br.

A ideia é captar R$ 17,5 milhões por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), instrumento utilizado nos últimos anos por grandes produtores e companhias do setor para financiar a produção.

