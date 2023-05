Controladores da Braskem reprovam oferta de árabes

No detalhe, somente R$ 20 por ação serão pagos à vista. O restante (R$ 27) será pago da seguinte forma: R$ 20 por ação com debêntures (títulos de dívida) perpétuas emitidas pelos proponentes corrigidas a 4% ao ano; e outros R$ 7 por ação em dinheiro, mas a depender do desempenho da Braskem na nova gestão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.