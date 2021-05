Contrato de trabalho de cabeleireiro com salão de beleza vai ao STF

José Augusto Santos, presidente da ABSB, defende que a maioria dos profissionais do ramo são microempreendedores individuais e têm garantia da cobertura do INSS. ​Ele também questiona a representatividade da Contratuh para os trabalhadores de salões de beleza.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação de trabalho dos cabeleireiros sem contrato formal com salões de beleza vai ao STF nesta quinta (20). O tribunal vai julgar uma ação de inconstitucionalidade da Lei do Salão Parceiro, que regulamenta o trabalho de profissionais autônomos de estética e beleza nos estabelecimentos do setor apenas com contratos de parceria.

