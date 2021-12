Contratação de profissionais negros salta 150% em 2021, diz empresa de recrutamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A contratação de profissionais pretos e pardos, que já havia registrado alta de 118% em 2020, deu um novo salto de 150% neste ano, segundo a empresa de recrutamento Cia de Talentos. Para Sofia Esteves, fundadora da companhia, o avanço reflete uma mudança na percepção de consumidores e também das empresas, que atualmente querem ser reconhecidas pelo "s" dos pilares do ESG (referência de melhores práticas ambientais, sociais e de governança). "No ‘s’ do ESG entra fortemente a diversidade. É uma exigência de mercado e dos consumidores. Ou é [feito] pelo amor ou pela dor", diz. Depois da contratação, o próximo passo é cuidar para que os profissionais se sintam incluídos no negócio e tenham chances de prosperar na carreira, alcançando cargos mais altos, segundo a empresária. "Não é só contratar para ficar bem na foto, é preciso preparar gestores e o ambiente organizacional para receber e dar espaço para essas pessoas mostrarem seu potencial", diz Esteves.

