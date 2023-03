Consumo de energia volta a crescer em fevereiro após quatro meses, diz setor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O monitoramento quinzenal do consumo de energia elétrica no país realizado pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) teve variação positiva pela primeira vez desde outubro.

De acordo com o dado desta semana, foram mais de 69,5 mil megawatts médios de energia consumidos em fevereiro, alta de 1,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A CCEE diz que o avanço no consumo pode ser atribuído ao calor, que impulsiona o uso do ar-condicionado, e à alta demanda de alguns setores por energia no mercado livre, que não precisa do intermédio das distribuidoras.

Ainda segundo a entidade, o ciclo de chuvas fortes acelerou a produção das usinas hidrelétricas, que geraram em fevereiro cerca de 57,5 mil megawatts médios para o SIN (Sistema Interligado Nacional), diz a CCEE. O resultado é 1,7% maior do que a quantidade registrada no ano passado. Na mesma base de comparação, a demanda nas termelétricas caiu 38%.