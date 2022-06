Consumo de energia cresce pelo quarto mês consecutivo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O consumo de energia teve nova alta de 1,2% em maio em relação ao mesmo mês em 2021, com uma demanda acima de 63 mil megawatts médios. O percentual marca o quarto mês consecutivo de crescimento, segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

Cerca de 37% serviu à indústria e às grandes empresas, como shoppings e redes de varejo. A demanda desse segmento subiu quase 6% ante o mesmo período do ano passado.

Já nas pequenas e médias empresas, comércio e residências o consumo caiu 1,3%. A CCEE atribui a variação à frente fria da segunda quinzena de maio.

Maior fonte de geração, as hidrelétricas produziram quase 50 mil megawatts médios, 11% acima do ano passado. As usinas solares, por sua vez, tiveram o maior crescimento (53%) em geração.

Só as termelétricas tiveram redução em geração, com queda de 37% no volume produzido.