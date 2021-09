Consumidor está cauteloso na hora de gastar, diz pesquisa

A pesquisa ouviu 1.597 pessoas de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

Segundo a ACSP, esse resultado interrompe a tendência que apontava para uma melhora do humor do consumidor brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confiança do consumidor brasileiro para as compras no comércio ficou estagnada em setembro. É o que revela o Índice Nacional de Confiança (INC), divulgado nesta segunda-feira (27) pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As informações são da Agência Brasil.

