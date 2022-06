Consumidor brasileiro mostra índice de satisfação acima da média, diz pesquisa

A nota mais baixa no mercado brasileiro foi a do setor de telecom (43), segundo Leandro Cabral, CEO da Binds.

A maior diferença está no setor automotivo, que alcançou 79 de satisfação no Brasil ante 58 no mundo.

Segundo a pesquisa, baseada na métrica NPS (Net Promoter Score), que avalia a porcentagem dos clientes promotores e detratores, a área de saúde teve melhor avaliação com 83 no indicador, acima da média de 75.

